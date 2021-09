Bereguardo: aggredisce passanti e carabinieri, fermato con lo spray urticante

In stato di alterazione psicofisica, ha importunato e aggredito diversi passanti. Quando i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo, l'uomo – un 37enne residente a Zerbolò – si è scagliato anche contro di loro. E lo stesso ha fatto con il personale paramedico, danneggiando anche l'ambulanza. È successo durante la notte a Bereguardo. Per fermarlo, i militari hanno utilizzato lo spray urticante al peperoncino.

L'uomo è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; ora si trova ai domiciliari in attesa della direttissima. I carabinieri intervenuti sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale; sono stati giudicati guaribili in 21 e in 12 giorni.