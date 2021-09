Robbio, ennesima lettera del "corvo": minacce contro il sindaco

Una missiva anonima, l'ennesima, fatta arrivare a casa del sindaco di Robbio, Roberto Francese. Il primo cittadino già nei mesi scorsi è stato destinatario di lettere anonime e di scritte ingiuriose sull'asfalto. Questa volta nel mirino del "corvo" ci sono il green pass, i test e i tamponi per rilevare il Covid. «Devi piantarla lì – si legge sul foglio – togli il green pass (...) o ne pagherai le conseguenze». E ancora: «Tu e Bassetti (cioé Matteo Bassetti, il virologo che ha collaborato anche con il Comune di Robbio con uno studio relativo ai primi test sierologici, oggi finito nel mirino dei no vax, ndr.) farete la stessa fine visto che andate così d'accordo».

Il primo cittadino di Robbio ha già annunciato che si rivolgerà ai carabinieri, segnalando la vicenda. «Di solito non pubblico le lettere, ma questa fa veramente ridere – commenta Francese – Il green pass ovviamente ha regole nazionali stabilite dal governo e io non ho alcun potere se non quello di sottostare alle leggi. In ogni caso trovo veramente codardo il comportamento di questo o questi "corvi" che non hanno neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Io sono sempre a disposizione di tutti, soprattutto di chi non la pensa come me».