Robbio fa il tifo per il vice brigadiere ferito nella sparatoria ad Acireale

La città di Robbio, e l'intera Lomellina, si stringe intorno a Sebastiano Giovanni Grasso, il vice brigadiere di 43 anni rimasto seriamente ferito nel corso di una sparatoria avvenuta domenica sera nel Catanese. Il sottufficiale, intervenuto mentre si trovava fuori servizio per sedare una rissa, è stato colpito tra il collo e la spalla da un proiettile esploso da una pistola. È successo mentre era in corso una lite, scoppiata tra due famiglie sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale.

Il vicebrigadiere, che quel giorno stava festeggiando la prima comunione di uno dei figli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile; il timore è che la la ferita possa aver causato una lesione al midollo. Sulla vicenda, parole di vicinanza sono arrivate dal sindaco di Robbio, Roberto Francese: «Tutta Robbio prega per Sebastiano, ci stringiamo attorno alla famiglia in un momento così terribile. Un ottimo carabiniere e una persona dal grande cuore». Il vicebrigadiere Grasso è stato in servizio alla Stazione di Robbio dal 2010 al 2015.

L'uomo che ha sparato, un 69enne, è stato arrestato dai militari dell'Arma; è accusato di tentato omicidio e di porto illegale di arma da fuoco.