Scaldasole, malore mentre stanno verniciando: 2 operai finiscono in ospedale

Sembra stessero verniciando un manufatto quando, improvvisamente, hanno iniziato a stare male. Forse un'intossicazione causata da un solvente contenuto all'interno del prodotto utilizzato; sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Voghera e del personale di Ats Pavia.

È successo questa mattina (lunedì) intorno alle 10,10, in una cascina situata in territorio comunale di Scaldasole. Sul posto è stato fatto arrivare anche l'elisoccorso da Alessandria: i due operai, di 55 e 65 anni, sono poi stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia, dove sono arrivati entrambi in codice giallo. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche i vigili del fuoco.