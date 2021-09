Rispondono ad un annuncio on line e raggirano il venditore: 3 denunciati

Aveva messo in vendita un compressore, pubblicando un annuncio sulla piattaforma on line "Subito.it". Ma a rispondergli, fingendosi interessato all'acquisto, è stato un truffatore. Con un abile raggiro, il finto cliente è riuscito a sottrargli 2413 euro dopo avergli indicato una serie di operazioni da effettuare con la carta di credito a uno sportello automatico.

La vittima della truffa, un uomo residente a Zinasco, si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Gropello Cairoli. In breve tempo i militari sono riusciti a risalire ai responsabili, tutti residenti nella città metropolitana di Roma: si tratta di due italiani di 42 e 57 anni, e un rumeno di 31 anni. I tre sono stati denunciati a piede libero per truffa on line.