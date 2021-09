Vigevano: armato di coltello, rapina il supermercato

Ha minacciato il dipendente del supermercato con un coltello da cucina, intimandogli di consegnare il denaro in cassa. Poi è fuggito via a piedi. Il colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì) al Carrefour di via Gravellona, a Vigevano.

Il rapinatore, che è riuscito a fuggire con circa 500 euro in contanti, aveva il volto nascosto da un sciarpa. Sull'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Vigevano.