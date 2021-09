Vigevano, spaccata in via del Popolo: il ladro fa razzia di mozzarelle

Ha sfondato la vetrina del negozio “Molino delle Bufale” di via del Popolo, nel centro storico di Vigevano, facendo razzia di mozzarelle e di altri formaggi. Il malvivente è entrato in azione in piena notte, intorno alle 3,30 di giovedì. Il valore della merce sottratta, che è ancora da quantificare con precisione, si aggirerebbe sui 400 euro. Ingenti i danni provocati al negozio.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. La proprietaria ha dato l’allarme questa mattina (giovedì). L’azione del malvivente è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali vicini; dai filmati, si vedrebbe il delinquente aggirarsi vicino al negozio già prima del colpo, e nascondersi al passaggio di un'auto della vigilanza privata. Poco dopo viene inquadrato mentre prende a calci la vetrina.