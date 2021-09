Vigevano: scontro auto-scooter all’incrocio

Sono due i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (giovedì), intorno alle 13,50, all’incrocio tra corso Milano e viale Leonardo da Vinci: una Skoda Octavia e uno scooter. All’origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza; gli accertamenti degli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi di legge, sono in corso. I feriti, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 16, sono stati trasportati in ospedale da due ambulanze della Croce Rossa in codice giallo e in codice verde.