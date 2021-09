In Lombardia 594 casi, tasso di positività all'1,1%

Sono 594 i casi di Covid accertati in Lombardia, dove nell'ultimo giorno sono stati processati 49658 tamponi; in provincia di Pavia risultano essere 25 i nuovi contagi rilevati. Il tasso di positività è all'1,1% (ieri 1,2%). I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 59 (+1), quelli ricoverati nei reparti ordinari 391 (-4). In Regione i decessi per Covid sono stati 2 nelle ultime 24 ore, dall'inizio della pandemia 33947.