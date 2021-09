Vigevano: rapina al Tigotà di corso Novara

È andato alla cassa per pagare il prodotto. Quando la commessa ha aperto il cassetto con all'interno i soldi, lui l'ha spintonata e ha prelevato il denaro all'interno. Un bottino, dai primi accertamenti, di circa 250 euro, ma le verifiche sono ancora in corso. La rapina è stata messa a segno ieri sera (giovedì) intorno alle 19,30, all'interno del punto vendita Tigotà di corso Novara, a Vigevano.

Il malvivente aveva il volto coperto da una mascherina. Indossava occhiali da sole, un berretto e dei guanti. Si è poi allontanato di corsa, fuggendo via a piedi. Sull'episodio sono in corso le indagini del personale del Commissariato di Vigevano, intervenuto sul posto per gli accertamenti. Da capire se possa trattarsi dello stesso rapinatore che lunedì ha messo a segno un colpo al Carrefour di via Gravellona.