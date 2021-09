Via Rovereto chiusa al traffico per la caduta di un grande albero

La viabilità in via Rovereto, a Vigevano, risulta interrotta in seguito alla caduta di un grande albero. La pianta, che si trovava in un giardino privato, si è riversata sulla strada, coprendo l’intera carreggiata. I vigili del fuoco sono al lavoro, impegnati nelle operazioni di rimozione e di messa in sicurezza.

L’allarme è scattato intorno alle 16,25 di oggi (sabato). In base ai primi riscontri, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel crollo, le cui cause dovranno essere chiarite nelle prossime ore.