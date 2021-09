Covid: in Lombardia 499 nuovi casi e 3 morti

Sono 499 i nuovi casi di Covid registrati nell’ultimo giorno in Lombardia, dove sono stati analizzati 48882 tamponi; il tasso di positività è all’1%. In provincia di Pavia sono 19 i contagi rilevati. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono attualmente 60 (+1), mentre sono 412 (+12) nei reparti ordinati. I decessi per coronavirus in Regione sono stati 3 nell’ultimo giorno, 33953 dall’inizio della pandemia.