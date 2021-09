Covid-19, in Lombardia 220 nuovi positivi e tasso all'1,4%

Sono 2.800 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che sale al 2,3% contro l'1,7% di ieri. I decessi sono stati 36 per un totale di 129.955 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono stati 4.186. Aumentano le degenze: nei reparti ordinari i degenti sono 4.200 (+87) mentre quelli in terapia intensiva sono 563 (+4).

In Lombardia i nuovi positivi sono 220 a fronte di 15.008 tamponi effettuati per un tasso di positività dell'1,4%. I decessi sono stati 3 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 416 (+4) e quelli in terapia intensiva 62 (+2). La provincia di Milano (+71) è quella con il maggior numero di nuovi casi, seguita da quella di Varese (+62) e da quella di Brescia (+33). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 8.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 40.981.949 persone (il 69,2% della popolazione) e la seconda dose 39.920.909 persone (il 67,4% della popolazione) di cui 1.455.640 (2,5%) con vaccino monodose e 1.336.593 (2,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.153.214.