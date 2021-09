Primo giorno di scuola, al Casale rientro con cantiere in corso

Con oggi, lunedì 13 settembre, l'anno scolastico è davvero iniziato per tutti. In alcune scuole, però, sono ancora aperti i cantieri per i lavori di manutenzione e di adeguamento. Succede all'istituto tecnico statale Casale di Vigevano, dove questa mattina è arrivata la consigliera provinciale Daniela Bio (Forza Italia), la quale ha effettuato un sopralluogo, accompagnata dalla dirigente Elda Frojo, per verificare che il rientro si svolgesse in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid.

Nel video di Jose Lattari, l'intervento della consigliera provinciale Daniela Bio.