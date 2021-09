Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,7%

Sono 4.021 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che passa dal 2,3% di ieri all'1,3% odierno. I decessi sono stati 72, dato che comprende 20 morti pregressi in Sicilia e 3 in Campania. Guariti e dimessi sono 7.501 mentre diminuiscono le degenze: quelle ordinarie sono 4.165 (-35) e quelle in terapia intensiva sono 554 (-9).

In Lombardia i nuovi contagiati sono 435 su 58.684 tamponi effettuati per un tasso di positività dello 0,7%. I decessi sono stati 6 mentre crescono i ricoveri ordinari (436, +20) e calano quelli in terapia intensiva (60, -2). La provincia Milano con i suoi 121 nuovi casi è quella che fa registrare l'incremento maggiore, seguita d quella di Brescia (+75) e da quella di Bergamo (+42). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 28.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 41.049.455 persone (il 69,3% della popolazione) e la seconda dose 40.117.102 (il 67,7% della popolazione) di cui 1.456.904 (2,5%) con vaccino monodose e 1.345.038 (2,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.185.100.