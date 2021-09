La Elachem batte Alba (56-50) e affronterà Omegna in finale

Le Elachem batte Alba (56-50) e stacca il biglietto per la finale del girone contro Omegna che consentirà l'accesso alle Final Eight di Supercoppa. Non è ancora chiaro se la partita si disputerà sabato o domenica. Per sabato infatti Vigevano ha in programma l'amichevole contro Fiorenzuola nell'ambito della Giornata dell'Orgoglio Ducale ma sabato è anche il giorno scelto dai piemontesi per le gare interne. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Intanto c'è però da mettere agli atti una vittoria importante. L''avvio dei ducali è decisamente con il freno a mano tirato: le gambe pesanti per il lavoro atletico tengono le percentuali della Elachem sotto il 20% e ad Alba basta segnare un paio di canestri in più per essere avanti (2-6 con 4'34” da giocare). E' Tarditi il rebus per la difesa gialloblù, suoi 9 dei primi 11 punti dei piemontesi, mentre sul fronte casalingo è Rosa la sorpresa dalla serata. E' lui a segnare 4 dei soli 6 punti che la Elachem piazza nei primi 10' (6-13 il finale di quarto).

Il secondo periodo ha più i lineamenti di una partita di basket con Vigevano capace di costruire un break di 8-2 che consente a Procacci di accorciare (14-15 con 7' abbondanti sul cronometro) e poi a Gatti di impattare a quota 21 con 2'-16” sul cronometro. La Elachem non ha ancora finito e nonostante un canestro di Tiberti se ne va al riposo lungo avanti 28-25 grazie ad un gioco da 4 punti di Giorgi.

Si torna dentro ed è ancora Alba a provare ad alzare la voce (30-34) con una canestro firmato da Antonietti. L'equilibrio però non si spezza e le squadre, che mantengono percentuali decisamente basse, restano spalla a spalla. Poi un canestro di Peroni e un libero di Rosa danno il 42-40 del 30'.

Vigevano prova a strappare ad avvio di ultimo periodo ma non riesce a mettere luce tra sé e gli avversari. Procacci si prende responsabilità in attacco e segna a ripetizione per il 50-42 con 5'46” da giocare. Coach Jacomuzzi sente che la partita potrebbe scappare e la ferma con un time-out. I suoi provano a reagire ma l'aggancio non arriva. Intanto il cronometro scorre e un vantaggio anche esiguo in una sera con percentuali di tiro vietate ai minori è tanta roba. Peroni mette sul ferro la tripla che potrebbe uccidere il match e Procacci infila i liberi della staffa. Alba ha le spalle al muro; la Elachem vede le Final Eight.

Elachem Vigevano Procacci 11, Ferri 3, Peroni 7, Gatti 11, Giorgi 12; Mercante 2, Rossi 2, Radchenko, Rosa 8; n.e. Kanhnt, Tagliavini e Spaccasassi. All. Piazza.

S. Bernardo Abet Langhe Roero Alba Danna 6, Alexander Perez, Tiberti 6, Antonietti 8, Tarditi 18; Nicolò 6, Cortese 2, Cravero, Favali 4; n.e. Prunotto, Cagliero e Ferracaku . All. Jacomuzzi.

Parziali 6-13; 28-25; 42-40.

Tiri liberi: Vigevano 12/15; Alba 2/5.