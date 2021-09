Covid-19, continua il calo dei ricoveri

Sono 628, a fronte di 50.690 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1,2%. I decessi sono stati 6 per un totale di 33.968 morti dall'inizio della pandemia. Calano lievemente i ricoveri: quelli ordinari sono 435 (-1) e quelli in terapia intensiva 59 (-1). La provincia di Milano conta 229 nuovi contagiati, seguita da quella di Brescia (93) e da quella di Monza e Brianza (48). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 46.

In tutto il Paese i nuovi contagi sono 4.830 con 73 decessi (che comprendono anche 22 morti pregresse avvenute in Sicilia) ed il tasso di positività all'1,5%. Guariti e dimessi sono 8.606 mentre negli ospedali i degenti ordinari sono 4.128 (-37) e quelli in terapia intensiva 540 (-14).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 41.113.142 persone (il 69,4% della popolazione) e la seconda dose 40.295.980 persone (il 68% della popolazione) di cui 1.458.358 (2,5%) con vaccino monodose e 1.352.531 (2,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.214.204.