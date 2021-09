Gravellona, falsi carabinieri raggirano una pensionata

Si sono spacciati per carabinieri e hanno raggirato un'anziana. E' avvenuto ieri mattina a Gravellona. La vittima, una donna di 81 anni, è stata avvicinata mentre rincasava da un individuo che si è spacciato per carabiniere e l'ha invitata, temendo che potesse essere rimasta vittima di un furto, a verificare l'eventuale mancanza di oggetti di valore.

Al momento di entrare in casa a lui si è unito il complice, che si è qualificato anch'egli come militare. I due hanno consigliato alla donna di salire al piano superiore per proseguire gli accertamenti e, approfittando della sua assenza, le hanno sottratto 500 euro. Poi sono fuggiti. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri di Gravellona che hanno avviato le indagini.