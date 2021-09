Ciclista aggredito dopo una lite: tre giovani arrestati per tentato omicidio

Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio in concorso i tre giovani – due 19enni e un 21enne residenti nel Milanese – che ieri (mercoledì) hanno aggredito un ciclista di 53 anni al culmine di una lite. Il ferito, di professione tassista, si trova ricoverato all'ospedale di Magenta in prognosi riservata.

L'episodio è avvenuto intorno alle 12,30 di mercoledì, ad Abbiategrasso. I tre giovani, che viaggiavano su una Toyota Yaris, si sarebbero accostati al ciclista, versandogli addosso dell’acqua da una bottiglietta e prendendolo in giro. Lo hanno poi superato, allontanandosi. Quando, poco dopo, il 53enne ha raggiunto la loro auto ferma a un semaforo, è nata una discussione, degenerata in una vera e propria aggressione. Il ciclista sarebbe stato colpito con una chiave svitabulloni, riportando diverse ferite. È successo all'altezza dell’incrocio tra via Dante e via Ada Negri. A chiamare i carabinieri, che hanno identificato poco dopo i responsabili, sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. I tre arrestati dovranno rispondere anche di danneggiamento, minaccia e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.