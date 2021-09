Covid, in Lombardia 573 nuovi casi e 9 morti

Su 52296 tamponi processati, sono 573 i nuovi casi di coronavirus accertati nell'ultimo giorno in Lombardia, dove il tasso di positività è all'1%; in provincia di Pavia sono 38 i contagi rilevati. Nelle terapie intensive sono 57 i pazienti ricoverati (-2), mentre nei reparti ordinari sono attualmente 437 (+2). I decessi per Covid in Regione sono stati 9 nell'ultimo giorno, dall'inizio della pandemia 33977.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 175 di cui 71 a Milano città

Bergamo: 56

Brescia: 60

Como: 29

Cremona: 16

Lecco: 1

Lodi: 19

Mantova: 19

Monza e Brianza: 67

Pavia: 38

Sondrio: 6

Varese: 61