Hashish e 5mila euro in contanti sequestrati in un casolare in provincia di Pavia

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio il 29enne arrestato ieri (mercoledì) dagli agenti della polizia di Stato di Milano. L'indagine era partita alcuni mesi fa: a marzo era stato fermato all'interno della stazione metropolitana di Cadorna e trovato con 8mila euro in banconote di piccolo taglio, e alcuni grammi di hashish.

Dopo una serie di accertamenti, il personale della Squadra Investigativa del Commissariato Centro ha individuato un casolare in provincia di Pavia, di fatto domicilio dell'uomo. Secondo gli investigatori era qui che avveniva l'attività di detenzione e spaccio. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati e sequestrati 150 grammi di hashish, circa 5mila euro in contanti, diverso materiale per il confezionamento della droga e un'intera serra ancora smontata.