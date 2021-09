La Elachem si gioca domani sera l'accesso alle Final Eight

La Elachem Vigevano si gioca domani sera l'accesso alle Final Eight di Supercoppa in programma a Lignano Sabbiadoro (Udine) da venerdì a domenica della prossima settimana. Il quintetto di coach Paolo Piazza affronterà alle 21 Omegna in una finale dai contorni interessanti. Anche se al momento l'attenzione del tecnico è dedicata ad aspetti diversi dal risultato in sé, si tratta di un primo importante step per valutare condizione e potenzialità di una squadra profondamente rinnovata. I ducali si sono guadagnati la finale dopo aver battuto di misura Legnano (80-79) dopo un overtime e Alba (56-50) nel match che si è disputato al “Basletta” mercoledì sera.

Domenica pomeriggio alle 18 a Vigevano la Elachem affronterà invece in amichevole Fiorenzuola nell'ambito della Giornata dell'Orgoglio Ducale. L'ingresso al palasport di via Carducci sarà riservato agli abbonati muniti di Green Pass.