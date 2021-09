Covid-19, in Lombadia il tasso di positività è allo 0,8%

Sono 360, a fronte di 40.119, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,8%. I decessi sono stati 2, mentre calano i ricoveri nei reparti ordinari (427, -10) e crescono lievemente quelli in terapia intensiva (59, +2). La provincia di Varese (+97) è quella che registra l'incremento maggiore di casi, seguita da quella di Milano (+85) e da quella di Brescia (+44). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 19.

In Italia i nuovi contagiati sono 4.552 con 66 decessi. Il tasso di positività è all’1,6%. Guariti e dimessi sono 6.549 mentre per il quarto giorno consecutivo calano i ricoveri ordinari, scesi sotto la soglia dei 4 mila (3.989, -29) e quelli in terapia intensiva (525, -6).

Al momento hanno ricevuto la prima dose di vaccino 41.219.105 persone (il 69,6% della popolazione) e la seconda 40.631.363 (il 68,6% della popolazione) di cui 1.460.985 (2,5%) con vaccino monodose e 1.375.429 (2,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.260.699.