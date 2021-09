Castello d'Agogna, pensionato sventa un tentativo di truffa

Inizialmente non aveva sospettato di nulla. Ma quando ad un certo punto l'individuo che si era presentato alla porta della sua abitazione qualificandosi come tecnico dell'acquedotto, lo ha invitato a raccogliere oro e contanti per preservarli da un possibile rischio, ha capito tutto e lo ha messo in fuga.

E' accaduto ieri mattina a Castello d'Agogna. Protagonista della vicenda un pensionato di 83 anni, che si è trovato davanti un uomo vestito con tuta blu, cappellino e mascherina che gli ha spiegato di essere un tecnico dell'acquedotto incaricato di effettuare dei campionamenti dell'acqua perché forse inquinata. Mentre effettuava i finti controlli l'uomo ha disperso nell'aria un liquido maleodorante: quella avrebbe dovuto essere la scusa per far scattare la trappola. E' stato allora, infatti, che ha consigliato all'anziano di mettere al sicuro i valori che aveva in casa. Il pensionato ha però collegato la cosa con diversi altri episodi dello stesso tipo avvenuti di recente e ha chiesto aiuto.

Il malvivente si è allora dileguato a bordo di un'auto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.