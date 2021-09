Covid-19, calano ancora le degenze

Sono 4.578 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è all’1,6%. I decessi sono stati 66. In ospedale i degenti calano: quelli nei reparti ordinari sono 3.958 (-31) e quelli in terapia intensiva sono 519 (-6). Guariti e dimessi sono 5.756.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 765 con un tasso di positività dell’1%. I decessi sono stati 2 mentre guariti e dimessi sono 467. In ospedale i degenti sono 438 (+11) di cui 57 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Milano registra 287 nuovi casi seguita da quella di Brescia (+90) e da quella di Monza e Brianza (+83). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 44.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 41.318.346 persone (il 69,7% della popolazione) e la seconda dose 40.850.892 persone (il 68,9% della popolazione) di cui 1.462.539 (2,5%) con vaccino monodose e 1.388.154 (2,3%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.297.346.