Vigevano, spintona la cassiera e rapina l'incasso

Si è messo in coda alla cassa del Penny Market di viale dei Mille per pagare un solo articolo. Ma quando la cassiera ha aperto la cassa per prelevare il resto, lui l'ha spintonata, ha preso una manciata di banconote ed è fuggito a piedi.

E' accaduto intorno alle 14.45 di ieri. Il bandito solitario, che non era armato, aveva il volto nascosto dalla mascherina ed un cappuccio in testa. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del commissariato.