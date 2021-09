Parona, discussione davanti al cinema: investe un uomo e fugge

Ha avuto una discussione con due persone davanti al cinema di Parona e al momento di andarsene, non è chiaro se volontariamente o meno, ha urtato una di esse. Ma non si è fermato ed è fuggito. E' accaduto questa sera poco prima delle 20.

A restare feriti in modo non preoccupante sono stati un uomo di 34 anni ed uno di 44 anni che sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano. Il conducente dell'auto è ricercato in queste ore dai carabinieri.