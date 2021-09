Vigevano, rapina il Carrefour di via Gravellona: i carabinieri lo arrestano

Ieri poco dopo mezzogiorno ha rapinato il supermercato Carrefour di via Gravellona spintonando la cassiera, al momento di pagare una lattina di birra, e impossessandosi d270 euro in contanti. L'uomo è poi fuggito a piedi. Ma all'altezza di strada Barbavara è stato intercettato dai carabinieri e bloccato dopo una breve colluttazione.

Con sè aveva ancora la refurtiva. In manette è finito F.M., 26 nni, pluripregiudicato albanese domiciliato a Ravenna: dovrà rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trova ora in carcere a Pavia in attesa del processo per direttissima.

I carabinieri, che hanno accertato che sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione per scontare una pena di due anni, 4 mesi e un giorno per un cumulo di pene varie, stanno ora cercando di appurare se si tratti dello stesso rapinatore che ha colpito in città negli ultimi giorni con la stessa modalità.