Vigevano, incidente in corso Brodolini: molto grave un ciclista

Un ventiduenne è rimasto ferito in modo molto grave a causa di un incidente che lo ha coinvolto e che è avvenuto intorno alle 21.20 in corso Brodolini. Secondo una prima ricostruzione operata dagli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, il giovane era in sella alla sua bicicletta e ne stava spingendo una seconda quando, per cause ancora imprecisate, si è scontrato con un Suv Hyundai. L’impatto è stato molto violento e il ciclista, "caricato" sul cofano è stato sbalzato a terra.

Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in ospedale da una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.