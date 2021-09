Covid-19, in Italia calano le degenze

Sono 450, a fronte di 54.814 tamponi effettuati, i nuovi positivi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,8%. I decessi sono stati 4 mentre negli ospedale calano i degenti ordinari (417, -20) e restano sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva (63, +1). La provincia di Milano con i suoi 137 casi segna l'incremento maggiore di casi, seguita da quella di Brescia 8+47) e da quelle di Bergamo e Monza e Brianza (+44). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 31.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 3.970 con 67 decessi (conteggiando anche i 12 delle Sicilia e i 18 della Campania relativi ai giorni scorsi). Il tasso di positività è all'1,3%. Guariti e dimessi sono 6.850 mentre negli ospedali calano le degenze. Quelle nei reparti ordinari sono 3.796 (-141) mentre quelle in terapia intensiva sono 513 (-3).

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose di vaccino 41.609.628 persone (il 70,2% della popolazione) e la seconda dose 41.428.259 (il 69,9% della popolazione) di cui 1.466.425 (2,5%) con vaccino monodose e 1.415.833 (2,4%) per pregressa infezione. In Lombardia i vaccinati sono 7.413.796.