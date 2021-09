Tromello, entra in casa per rubare: ladro denunciato

Aveva tentato di introdursi in una abitazione di Tromello per commettere un furto. Ma il proprietario, che in quel momento era in casa, lo ha sorpreso e messo in fuga. Il ladro però è stato identificato e denunciato. A lui i carabinieri di Gambolò sono arrivati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

K.G., 26 anni, pregiudicato albanese, in Italia senza fissa dimora, dovrà rispondere di tentato furto in abitazione e ricettazione. L'auto utilizzata per fuggire, una Daewoo Matiz, è risultata infatti essere provento di un furto messo a segno ai danni di un pensionato di Vigevano. Il mezzo, recuperato, è stato restituito al proprietario.