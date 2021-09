Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,8%

Sono 443, a fronte di 54.042 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,8%. I decessi sono stati 3 per un totale di 33.999 dall'inizio della pandemia. In ospedale calano i degenti: quelli ordinari sono 412 (-5) e quelli in terapia intensiva sono 61 (-2). La provincia di Milano è quella che fa registrare il maggior numero di nuovi casi (+108), seguita da quella di Varese (+79) e da quella Brescia (+67). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 30.

In tutta Italia i positivi sono 4.061 con 63 decessi (che comprendono 5 decessi avvenuti in Sicilia e altrettanti in Lazio nei giorni passati) per un totale di 130.551 vittime dall'inizio della pandemia. Guariti e dimessi sono 5.466 mentre migliora la situazione del sistema sanitario. I ricoveri ordinari sono 3.650 (-146) e quelli in terapia intensiva 505 (-8).

Ad oggi in Italia hanno completato il ciclo vaccinale 41.513.930 persone (il 70,06% della popolazione) di cui 1.466.916 (2,48%) con vaccino monodose e 1.420.152 (2,4%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 19.292 persone (2,7% della platea e 0,03% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.427.644.