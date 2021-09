Covid-19, in Lombardia 488 nuovi positivi

Sino 488, a fronte di 53.571 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,9%. I decessi sono stati 5 per un totale di 34.004 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali la situazione è stabile: i ricoveri ordinari sono 414 (+2), quelli in terapia intensiva 60 (-1). La provincia di Milano è quella che registra il maggiore incremento di casi 8+137), seguita da quella di Varese (+72) e da quella di Monza e Brianza (+68). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 19.

In tutto il Paese i positivi sono 3.797 con 52 decessi ed un tasso di positività all'1,4%. Guariti e dimessi sono 5.265 mentre negli ospedali i degenti ordinari sono 3.553 (-97) e quelli in terapia intensiva sono 489 (-16).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 41.629.180 persone (il 70,25% della popolazione) di cui 1.468.011 (2,48%) con vaccino monodose e 1.426.254 (2,41%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 26.906 persone (il 2,89% della platea e lo 0,05% della popolazione).In Lombardia i vaccinati sono 7.447.244.