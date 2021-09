Garlasco, ciclista investita alla rotatoria: trasportata al San Matteo

Una donna di 55 anni è rimasta ferita questa mattina in un incidente avvenuto a Garlasco all'altezza della rotatoria sulla provinciale 29 che conduce ad Alagna Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale è stata urtata da una Opel Adam condotta da una donna di Vigevano che era diretta verso Pavia.

La ciclista è stata trasportata in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia.