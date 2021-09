Vigevano, rapinatore di market: 26enne accusato di tre colpi

I carabinieri della Stazione di Vigevano e della sezione Radiomobile del Nor lo hanno arrestato in flagranza domenica scorsa, dopo che aveva rapinato il Carrefour Express di via Gravellona. L'uomo, un albanese di 26 anni senza fissa dimora e con precedenti, ora è stato denunciato anche per altri due colpi.

In base agli elementi raccolti dai militari dell'Arma nel corso delle indagini, il 26enne sarebbe l'autore anche della rapina avvenuta nel tardo pomeriggio del 6 settembre, sempre al market di via Gravellona – quando aveva minacciato con un coltello un dipendente per farsi consegnare il contenuto della cassa, circa 550 euro – e di quella del 17 settembre al Penny Market di viale dei Mille, dove aveva asportato circa 500 euro dal cassetto del registratore, fuggendo via. Il 26enne, che ora si trova in carcere, dovrà rispondere di rapina continuata.