Vigevano, urta auto parcheggiata e si ribalta: illesi i tre giovani a bordo

Erano saliti in auto dopo essere usciti da un locale quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la Mazda 2 sulla quale viaggiavano ha urtato una Golf parcheggiata lungo la via. L’incidente è avvenuto intorno alle 4,30 di sabato, in via Bellaria, a Vigevano. L’utilitaria, in seguito all'impatto, si è ribaltata; i tre giovani a bordo – di 19, 20 e 21 anni, tutti residenti a Galliate (Novara) – sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza e una squadra di vigili del fuoco di Vigevano, che ha lavorato per oltre un’ora alle operazioni di messa in sicurezza. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi del sinistro.