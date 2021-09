A Sannazzaro torna “Puliamo il mondo”

Anche il comune di Sannazzaro de' Burgondi ha aderito a “Puliamo il mondo”, manifestazione promossa da Legambiente giunta alla 29esima edizione, che quest’anno viene organizzata in concomitanza alla "Giornata del verde pulito". Nel fine settimana sono diverse le iniziative di cittadinanza attiva organizzate in Lomellina per pulire strade e campagne dai rifiuti abbandonati abusivamente. Nel video di Alex Morandi, gli interventi alle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo “Montanari” di Sannazzaro della dirigente scolastica Paola Pavesi, del sindaco Roberto Zucca e dell’assessore Dario Emmanuelli.