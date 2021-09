Utilitaria finisce nel naviglio Pavese, le operazioni di recupero

Questa mattina (sabato) i vigili del fuoco di Pavia hanno recuperato una utilitaria, una Toyota Aygo, precipitata poche prima nel naviglio Pavese, adiacente a viale Repubblica, a Pavia. Per il sollevamento del mezzo è stato necessario l’utilizzo di una autogru, fatta arrivare dal Comando di Milano. Durante le operazioni era presente personale della polizia locale e della polizia stradale.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 4 del mattino: una 22enne e un 31enne sono stati soccorsi dal personale della Volante; i poliziotti si sono tuffati nel naviglio, permettendo alle due persone a bordo di uscire dal veicolo, ormai quasi sommerso dall’acqua. Sul posto sono poi intervenute due ambulanze e un’automedica del 118; i feriti sono stati portati in codice verde al policlinico San Matteo.