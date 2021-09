Finisce con l’auto nel fosso: conducente illesa

Non ha fortunatamente riportato conseguenze la donna di 54 anni soccorsa questa mattina (domenica), poco prima delle 10, in via Guallina, alla frazione Casoni di Sant’Albino di Mortara. La Fiat Panda sulla quale viaggiava è finita fuori strada, ribaltandosi in un fosso a lato della strada. Il veicolo si è fermato sul fianco del passeggero; la 54enne è stata fatta uscire dal veicolo con l’ausilio di una scala. Allertati i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano, e i carabinieri.