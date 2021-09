Su 54810 tamponi processati, sono 304 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 in Lombardia, di cui 14 in provincia di Pavia. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 61 (+3), mentre nei reparti ordinari sono 379 (-22). I decessi per Covid in Regione sono stati 10 nell’ultimo giorno, 34022 dall’inizio della pandemia.