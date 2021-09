Covid-19, in Lombardia tasso di positività allo 0,5%

Sono 2.985 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che è allo 0,9%. I decessi sono stati 65 ma nel conteggio figurano 18 morti avvenute nei giorni scorsi in Sicilia e Campania. Guariti e dimessi sono 5.105 mentre sono in calo le degenze. Quelle ordinarie sono 3.418 (-69) e quelle in terapia intensiva sono 459 (-29).

In Lombardia i nuovi positivi sono 345 a fronte di 63.638 tamponi effettuati con un tasso di positività alo 0,5%. I decessi sono stati 6. In ospedale restano 393 degenti ordinari (+4) e 56 in terapia intensiva (-6). La provincia di Milano (+111) è quella che registra il maggiore incremento di casi, seguita da quella di Varese (+57) e da quella di Brescia (+44). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 28.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 41.190.584 persone (il 71,20% della popolazione) di cui 1.472.792 (2,49%) con vaccino monodose e 1.467.152 (2,48%) per pregressa infezione. La terza dose è stata somministrata a 57.404 persone (il 6,16% della platea e lo 0,10% della popolazione). In Lombardia i vaccinati sono 7.559.970.