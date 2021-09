Vigevano, Giornata del Verde Pulito: raccolti quasi 10 mila chili di rifiuti

Quasi 10 mila chili di rifiuti di vario genere raccolti nei parchi della città. E' il bilancio della Giornata del Verde Pulito che si è svolta domenica e alla quale hanno partecipato un centinaio di persone tra aderenti alle varie associazioni e comuni cittadini. Hanno dato la loro disponibilità anche tre detenuti del carcere dei Piccolini. «Nonostante le condizioni meteo tutt'altro che favorevoli - commenta l'assessore all'ambiente, Daniele Semplici - la risposta della città è stata importante. Il messaggio che abbiamo voluto lanciare, tutelare il verde per migliorare la qualità della nostra vita, è stato raccolto».

Solo tra la zona del Sayonara e quella del parco Robinson, sulle sponde del Ticino, sono stati raccolti quasi 90 dei 128 sacchi di rifiuti totali di rifiuti, poi sono stati smaltiti 2.800 chili di indifferenziati; 3mila chili di detriti edilizi; 2.500 chili di legname.

L'assessore Semplici torna poi sulla polemica di alcune organizzazioni che hanno disertato l'evento al quale ha aderito la catena Mc Donald's. «Non c'è molto da aggiungere - dice - se non il fatto che grazie alla loro collaborazione abbiamo completamente sistemato il parco Pertini e installato le porte in quello di via d'Este. Un vantaggio per la comunità senza alcun onere; lascio ai cittadini ogni altro giudizio».