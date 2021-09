Vigevano, ombrelloni a fuoco in piazza Ducale: identificato il piromane

«Nessun vandalismo, nella notte ha colpito uno sbandato: lo abbiamo identificato». Lo conferma il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. I dettagli verranno forniti in una conferenza stampa in programma domani.

In poche ore avrebbe un volto ed un nome il piromane che, la scorsa notte, ha appiccato fuoco a due ombrelloni esterni dei ristoranti Rococò di piazza Ducale e L'Oca Ciuca di via XX Settembre. Un fatto che ha riportato d'attualità il problema della sicurezza in centro e per il quale il presidente di Ascom, Renato Scarano, ha chiesto un confronto con l'amministrazione. «La misura è colma - ha ribadito - il tempo delle parole è finito; adesso occorre agire».