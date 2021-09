Frascarolo, mezzo pesante si ribalta e urta un'auto: un ferito lieve

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 7.30 a causa di un incidente avvenuto a Frascarolo dove un mezzo pesante, adibito al trasporto di materiale metallico, proveniente da Valenza e diretto in paese, al momento di affrontare una rotatoria, si è ribaltato. In quel frangente il camion ha urtato un'auto che proveniva dalla direzione opposta e il cui conducente, un uomo di 35 anni, è rimasto ferito in modo lieve.

Sul posto è intervenuto il personale della Croce Rossa di Mede, che ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato in codice verde; quello della polizia stradale di Vigevano e quello dei vigili del fuoco di Voghera. La circolazione lungo la provinciale ha subìto rallentamenti per il senso unico alternato. La strada è stata poi chiusa due ore per il recupero dei mezzi incidentati.

Nelle immagini le operazioni di soccorso.