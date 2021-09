A Garlasco è una sfida a due: parlano i candidati

Simone Molinari (Noi per Garlasco Futura): Una città sicura, dinamica, riqualificata, viva e vissuta. Qualora i garlaschesi dovessero darmi fiducia alle urne, mi impegnerei sin da subito per ascoltare le esigenze di tutti i cittadini, dal centro alla periferie sino alle frazioni, nessuno escluso.

Mario Spialtini (Garlasco Civica): Immagino una città più aperta e inclusiva, con una migliore qualità della vita, meno capannoni in periferia e meno centri commerciali e un centro storico più vivo e partecipato, una città senza barriere architettoniche che ostacolino la vita di anziani e persone fragili e con più spazi a disposizione dei giovani per studiare e coltivare interessi e passioni. Una città vissuta soprattutto a piedi e in bicicletta, con parchi curati che siano luoghi di ritrovo per tutti. Una città sicura perché pulita e non degradata, che sappia attrarre chi vuole creare lavoro, soprattutto per i garlaschesi.

