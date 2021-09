A Garlasco è una sfida a due: parlano i candidati

Simone Molinari (Noi per Garlasco Futura): Per quanto riguarda la giunta abbiamo già le idee abbastanza chiare ma l’ufficialità sarà svelata solo dopo l’esito delle elezioni. Si terrà sicuramente conto delle competenze e delle esperienze dei componenti della nostra squadra politica. Se non per forze di causa maggiore non ci saranno assessori esterni.

Mario Spialtini (Garlasco Civica): Vediamo prima l’esito del voto e la composizione della squadra consiliare, subito dopo inizieremo a ragionare su assessorati e deleghe, che sono molto importanti. Abbiamo sempre ragionato in termini di squadra e così faremo anche a urne chiuse. Una cosa, però, gliela posso garantire e anticipare: noi non difendiamo interessi personali e non dipendiamo da interessi di partito. Ragioneremo tra di noi, come abbiamo fatto anche per l’elaborazione del programma e la scelta dei candidati.

