Morta per salvare i cani? La madre non crede all'incidente

Troppi punti non chiari. La madre di Polina Kochelenko – educatrice cinofila di origini russe, trovata morta il 18 aprile scorso in un canale di irrigazione nelle campagne di Valeggio – non crede che la figlia sia rimasta vittima di un incidente, nel tentativo di salvare due cani caduti nella roggia Malaspina.

Il fascicolo per omicidio colposo contro ignoti è ancora aperto, ma si andrebbe verso l’archiviazione. La famiglia ha incaricato un investigatore privato per far luce sui punti ancora oscuri ed escludere un movento economico, che potrebbe essere legato al valore (circa 5mila euro l'uno) dei due esemplari di pastore tedesco scomparsi.

L'articolo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola