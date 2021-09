Ombrelloni a fuoco in centro storico: il responsabile è un algerino di 42 anni

È un algerino di 42 anni, domiciliato a Vigevano e già noto alle forze dell’ordine, il responsabile identificato dagli agenti della polizia locale per aver dato fuoco, con un accendino, a due ombrelloni esterni del ristorante Oca Ciuca di via XX Settembre e del ristorante Rococò di piazza Ducale. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 di mercoledì. L’uomo, di fronte agli agenti che lo interrogavano, non ha saputo spiegare il perché di un simile comportamento.

Questa mattina (giovedì) è stata convocata una conferenza stampa in Municipio, alla presenza del sindaco Andrea Ceffa, dell’assessore Nicola Scardillo e del Comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra. «Nel giro di poche ore – ha affermato l’assessore alla polizia locale Nicola Scardillo – il personale del Comando è riuscito a individuare il responsabile, che è stato denunciato a piede libero per danneggiamento. I controlli vengono predisposti ogni giorno, con pattuglie che girano anche in borghese. Siamo vicini ai commercianti per quanto successo, ma vogliamo rimarcare che i controlli ci sono e che la risposta a quanto accaduto è arrivata e, ancora una volta, in modo tempestivo».

Più politico l’intervento del sindaco, Andrea Ceffa, che ha parlato di un «attacco pretestuoso» da parte di Ascom, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate dal presidente Renato Scarano mercoledì mattina. «Il confronto ci deve essere – ha rimarcato il primo cittadino – ma deve avvenire su un piano istituzionale. Altrimenti si fa il male della città. Non sottovalutiamo questi episodi, che sono peggiorati dopo il Covid, ma il problema non riguarda solo Vigevano. È chiaro che la situazione richiede anche da parte nostra maggiore attenzione. Ai commercianti dico che lo sforzo è massimo. Appena verrà approvato il bilancio consolidato provvederemo con l’assunzione di 4 nuovi agenti. E abbiamo in programma di incrementare la videosorveglianza. L’obiettivo è sia aumentare il numero delle telecamere, sia dotarsi di software che permettono di individuare e segnalare in automatico le situazioni più a rischio. Facciamo il possibile con le norme che ci sono – ha concluso il sindaco di Vigevano – Ma servirebbero leggi più severe, che ci permettano di operare in maniera più decisa».