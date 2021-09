Sorpresi a rubare, aggrediscono il titolare del bar: arrestato 17enne, complice in fuga

Dopo aver scavalcato la recinzione, sono entrati all’interno del locale per portare via il registratore di cassa e alcune bottiglie di superalcolici. Ma il titolare del Bar Centrale di Palestro li ha sorpresi. È stato a quel punto che i due, per guadagnarsi la fuga, lo hanno spintonato violentemente, facendolo cadere a terra e procurandogli diverse escoriazioni. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi.

I due sono fuggiti via, abbandonando la refurtiva. I carabinieri della Stazione di Mortara sono riusciti poco dopo a bloccare nelle vicinanze uno dei responsabili: si tratta di un 17enne magrebino senza fissa dimora. Il minore è stato arrestato in flagranza e dovrà rispondere di tentata rapina in concorso; è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono ancora in corso le indagini per individuare il suo complice.