Esenzioni per patologia e per reddito: scatta la proroga al 31 dicembre

Le esenzioni per patologia in scadenza nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 30 dicembre e le autocertificazioni relative al diritto di esenzione per reddito saranno prorogate al 31 dicembre. Lo comunica l'Ats di Pavia

A carico del cittadino rimane comunque onere e responsabilità comunicare tempestivamente all’Asst di competenza territoriale l’eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la in questo modo revoca dell’attestato di esenzione.

L'azienda sanitaria invita tutti i cittadini con autocertificazione in scadenza a procedere con anticipo al rinnovo, al fine di non concentrare l'affluenza agli sportelli nelle giornate in prossimità della scadenza. I dettagli sulle modalità di rinnovo sono disponibili sul sito dii Ats: https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/avviso-importante-proroga-scadenza-esenzioni-per-patologia